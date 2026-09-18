Безкоштовне житло для ВПО у Сумській області — лише одна з житлових тем, які зараз вирішує місцева влада. Після ворожої атаки 16 вересня, внаслідок якої в Сумах були пошкоджені житлові будинки, мешканцям пояснили, як зафіксувати руйнування та отримати допомогу на відновлення.

Представники Сумської міської ради спільно з благодійниками провели зустріч із мешканцями будинків, пошкоджених унаслідок атаки. У ній взяли участь заступник міського голови Станіслав Поляков, голова Комісії з розгляду питань щодо надання компенсацій за знищені або пошкоджені об'єкти нерухомого майна Анатолій Занченко та начальник Відділу з питань відновлення майна на території громади Станіслав Бірін.

Мешканцям роз'яснили три ключові кроки: порядок фіксації пошкоджень, оформлення необхідних документів та отримання допомоги — як від громади, так і від благодійних організацій. Окремо наголосили, що консультації постраждалим надає Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який продовжує працювати в місті.

У Сумах наразі триває ліквідація наслідків удару по житловому сектору. Комунальні служби, працівники структурних підрозділів міської ради, громадські організації та волонтери виконують аварійно-відновлювальні роботи, прибирають територію та усувають наслідки руйнувань.

Як зафіксувати пошкодження та отримати компенсацію

Перший крок для власників пошкодженого житла — зафіксувати руйнування. Для цього слід звернутися до Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або до міської ради, де спеціалісти допоможуть скласти акт обстеження пошкодженого майна. На основі цього документа формується заява на компенсацію.

Далі зібрані документи розглядає Комісія з питань надання компенсацій за знищені або пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Саме вона ухвалює рішення щодо виплати коштів на ремонт житла або надання іншої допомоги — зокрема й від благодійних організацій, які долучилися до підтримки постраждалих.

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