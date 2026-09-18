Гуманітарна допомога в Чернігівській області — безкоштовно: мешканці регіону можуть отримати одяг, взуття, засоби гігієни та продуктові набори в кількох точках Чернігова й Ніжина.

Грошова допомога в Чернігівській області — не єдиний формат підтримки. Паралельно з виплатами в регіоні діють гуманітарні осередки, де безкоштовно видають одяг, взуття, засоби гігієни та продукти. Портал ukrainian.city зібрав актуальні адреси й телефони пунктів видачі.

Де отримати одяг, взуття та засоби гігієни

Обласний гуманітарний штаб Чернігівської ОВА приймає звернення за телефоном +380 46 266 9321. Тут координують видачу речей першої необхідності та скеровують до найближчого пункту видачі залежно від громади, у якій проживає людина.

Благодійний фонд «Карітас Чернігів» має два осередки: у Ніжині — проспект Федора Проценка (Шкільний), 6, телефон +380 96 094 3235, та в Чернігові — телефон +380 67 193 7909. Тут можна отримати одяг, взуття та засоби гігієни без жодної оплати.

Допомогу надає й Червоний Хрест: штаб розташований на вулиці Мазепи, 16, контактний телефон +380 63 157 7801.

Безкоштовне харчування

Їжу та медикаменти видає благодійний фонд «Паляниця-Україна»: телефон +380 80 033 3152, адреса — вулиця Гонча, 76. Це один із пунктів, де продуктові набори можна отримувати не лише разово, а й на регулярній основі.

Окрема ініціатива працює при музеї Коцюбинського, де за підтримки Церкви Божої щонеділі об 11:00 роздають продуктові набори чернігівцям.

Як отримати допомогу

Перед візитом варто зателефонувати за вказаним номером та уточнити графік роботи й перелік необхідних документів — зазвичай достатньо паспорта, ідентифікаційного коду, а для переселенців — довідки ВПО. Наявність речей і продуктів залежить від поточних надходжень, тому актуальний асортимент краще уточнювати безпосередньо в штабі.

Гуманітарна допомога в Чернігівській області залишається доступною щотижня: більшість осередків працює у будні, а продуктову роздачу при музеї Коцюбинського проводять щонеділі об 11:00.

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