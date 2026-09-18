Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує тиснути на сімейні бюджети: за даними моніторингу Мінфіну, найбільше за місяць зросли ціни на курячі яйця та свинячий ошийок.

Відключення води у Полтаві цього тижня лишилися позаду, однак мешканців області чекає нова турбота: подорожчання продуктів у Полтавській області набирає обертів. Найпомітніше за місяць зросли ціни на курячі яйця, свинячий ошийок та соняшникову олію.

Свіжі дані цінового моніторингу оприлюднив фінансовий портал Мінфін станом на 17 вересня 2026 року. У розрахунку використано середні цінники у великих торговельних мережах — Auchan, Novus, Megamarket і Metro, що працюють і в Полтавській області.

Яйця стали лідером подорожчання

Найбільший стрибок зафіксували на курячих яйцях. Десяток «Квочка» категорії С1 тепер коштує в середньому 70,95 гривні проти 57,12 гривні у серпні. Яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 штук) додали в ціні з 59,49 до 79,25 гривні, а упаковка з 18 штук подорожчала зі 106,95 до 129 гривень.

Свинина: одні позиції ростуть, інші дешевшають

Серед м'яса найбільше додав свинячий ошийок: зі 314,38 до 349,92 гривні за кілограм. Підчеревина зросла зі 218,14 до 240,30 гривні, грудинка — зі 205,75 до 218,03 гривні, ребра — зі 230,28 до 239,97 гривні. Натомість свиняча лопатка трохи подешевшала: зі 222,67 до 218,39 гривні за кілограм.

Олія, молоко та сир: актуальні цифри

Рафінована соняшникова олія «Олейна» (850 мл) коштує в середньому 107,30 гривні, тоді як у серпні — 100,68. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) подорожчало з 59,51 до 61,03 гривні, а «Простонаше» 1% — з 61,90 до 68 гривень. Водночас твердий сир частково подешевшав: «Звени Гора» голландський 45% (1 кг) знизився з 553,02 до 532,45 гривні.

Як заощадити на покупках

Різниця в ціні на один і той самий товар між мережами сягає 10–20 гривень: десяток яєць «Квочка» в Auchan коштує 62,90 гривні, а в Novus — уже 78,99. Перед походом у магазин варто порівнювати цінники онлайн та користуватися акційними пропозиціями гіпермаркетів.

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