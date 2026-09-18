Представники уповноваженого з прав людини разом з експертом з моніторингу додержання прав дитини перевірили організацію харчування в ліцеї №19 Житомира та виявили суттєві порушення.

Шкільне харчування у Житомирі знову перевірили — цього разу до ліцею №19 завітали представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини й зафіксували там суттєві порушення в організації харчування дітей.

Про результати моніторингового візиту 17 вересня повідомила пресслужба Омбудсмена, про це пише Житомир.info. Перевірку провели 9 вересня спільно із залученим експертом з моніторингу додержання прав дитини — після того, як під час моніторингу соціальних мереж зафіксували можливе порушення права дитини на достатній життєвий рівень, включно з харчуванням.

Ліцей №19 Житомирської міської ради забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти для 986 учнів, із яких 51 навчається за екстернатною формою, 4 — за сімейною, а ще 3 — на педагогічному патронажі. Харчування в закладі організоване за кейтеринговим договором №52 від 31 серпня 2026 року, укладеним із ФОП Стефанюк Тетяною Федорівною.

Частину роботи оцінили позитивно: персонал проходить обов'язкові медичні огляди вчасно, бракеражні журнали сирої та готової продукції оформлюють за правилами, а записи вносять в повному обсязі.

Водночас виявили низку суттєвих недоліків. Бракеражна документація перебуває поза межами закладу — журнали зберігаються за місцем приготування страв, тож вхідний контроль продукції перед її видачею дітям провести неможливо. Страви доставляють у термосах зі стороннього приміщення, що створює загрозу порушення температурного режиму, погіршення якості їжі та розмноження мікроорганізмів.

Через ремонт харчоблоку прийом їжі організували в коридорах, холі та актовій залі. Це порушує санітарні регламенти й гігієнічні норми, а сама актова зала тепер не може використовуватися для виховних і культурно-масових заходів.

Окремо зафіксували, що до видачі та порціонування страв залучені педагоги й адміністрація закладу, які не є персоналом харчоблоку. Саме тому їжу учням видають учителі.

Що буде далі

За результатами візиту підготують звіт із рекомендаціями щодо покращення забезпечення прав дітей на безпечне освітнє середовище. У разі порушення прав людини можна звернутися до Уповноваженого з прав людини: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; електронна пошта hotline@ombudsman.gov.ua; телефони 1678 та 044 299 74 08.

Нагадаємо, що з початку вересня 2026 року, після запровадження безкоштовного харчування в школах і ліцеях, батьки активно ділилися в соцмережах фото порцій, якими годували дітей у їдальнях. 9 вересня в Житомирській ОВА провели розширену нараду з головами громад, де серед іншого обговорили фотографію сніданку з ліцею №19. Згодом ГУ Держпродспоживслужби області поінформували, що перевірили організацію харчування в 31 закладі освіти й у більшості виявили порушення.

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