Доплати для пенсіонерів у Харківській області доступні не лише за віком чи стажем — окрему надбавку до пенсії призначають за особливі заслуги перед Україною. У Пенсійному фонді пояснили, хто саме має на неї право та за яких умов вона нараховується.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть бути призначені не лише за віком чи вислугою років — окремий вид надбавки передбачений для тих, хто має особливі заслуги перед Україною. Пенсійний фонд України роз'яснив перелік категорій громадян, які можуть претендувати на такі виплати.

Надбавка за особливі заслуги регулюється національним законодавством і не залежить від того, де саме проживає пенсіонер. Тому жителі Харківської області отримують її на тих самих підставах, що й решта українців.

Хто може отримати надбавку за особливі заслуги

Право на доплати до пенсії за особливі заслуги перед Україною мають такі категорії осіб:

Герої України та особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

громадяни, нагороджені чотирма і більше орденами України, отриманими після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року;

ветерани війни — учасники бойових дій після 24 серпня 1991 року;

видатні спортсмени — призери Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу і Європи;

космонавти, які здійснили політ у космос;

особи, відзначені почесним званням "заслужений" або державною премією України;

матері, що народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Окремо закон визнає борцями за незалежність України осіб, які були відзначені відповідними нагородами та визнанням за рішеннями органів влади після проголошення незалежності — вони також можуть претендувати на таку надбавку.

Як нараховується надбавка

Важлива примітка, на яку звертають увагу у фонді: надбавка за особливі заслуги призначається не автоматично разом із пенсією. Її розмір розраховується у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, залежно від категорії та кількості нагород.

Отримання надбавки не залежить від виду пенсії, яку людина отримує — за віком, по інвалідності чи за вислугу років. Тобто якщо пенсіонер має одночасно і звання "заслужений", і пенсію за віком, доплата може бути призначена додатково.

Які документи потрібні

Щоб додатково оформити надбавку за особливі заслуги, до сервісного центру Пенсійного фонду у Харківській області потрібно подати заяву, паспорт та документи, що підтверджують право на відзнаку: посвідчення про нагородження, ордени та медалі, звання "заслужений" тощо. Після цього виплата призначається з дати звернення, а не з дати вручення нагород.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Харківській області: у ПФУ розповіли, хто може отримати надбавку.