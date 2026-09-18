Грошова допомога для ВПО в Одеській області від благодійного фонду «Деполь Україна»: розпочалась реєстрація на отримання до 78 000 гривень для започаткування або розвитку власної справи.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області стала ще доступнішою: благодійний фонд «Деполь Україна» оголосив про старт реєстрації на цільову фінансову підтримку в межах програми «Стабільний дохід — стабільне житло».

Ініціатива створена для підтримки осіб із вразливих груп населення, які наразі проживають в Одеській області та прагнуть відновити засоби до існування, започаткувавши чи розвинувши власну справу. Програма охоплює підтримку самозайнятості та малого бізнесу.

Максимальний розмір допомоги становить 78 000 гривень. Кошти можна використати на придбання виробничого та робочого обладнання, техніки чи інструментів для старту або розвитку бізнесу, оплату послуг із налагодження та підключення обладнання, а також закупівлю витратних матеріалів — до 20% від бюджету.

Водночас програма не покриває будівництво, оренду приміщень, комунальні послуги, рекламу, заробітні плати, податки, пальне та сплату боргів. Ці витрати учасник бере на себе.

Хто може взяти участь

Для участі потрібно проживати в Одеській області, мати діючий або запланований бізнес та обов'язково зареєструвати ФОП. Пріоритет — внутрішньо переміщені особи. Також долучитися можуть батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю або опікуни, опікуни недієздатних та люди від 60 років.

Як зареєструватися

Реєстрація обов'язкова, але вона не гарантує автоматичного отримання допомоги. Заповнити форму можна за посиланням: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн подачі — 30 вересня 2026 року. Уточнити деталі можна за телефоном 095 245 25 67 (лише у робочий час).

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