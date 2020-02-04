Депутат Слуги народу Євгенія Кравчук не змогла проголосувати в Раді за закон з-за своєї помилки

Євгенія Кравчук в соціальних мережах розповіла, як вона підвела партію під час голосування за скорочення народних депутатів в Україні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку нардепа.

"Нещодавно чула забавну історію про одного депутата, який проголосував за два законопроекти проїзним метро і тільки потім зрозумів, що вставив в пульт не ту картку. А сьогодні я натиснула зелену кнопку за законопроект про зменшення кількості депутатів, але тільки потім побачила, що в пульті відсутня картка для голосування. Дуже соромно перед фракцією і нашими виборцями за таку ситуацію", – написала Кравчук.

Депутат додала, що направили спікеру Ради лист з проханням зарахувати її голос. Але українці під публікацією були не дуже прихильні до Кравчук:

"За час восьмої каденції чим тільки не голосували. Найчастіше платіжною карткою", "Ключ від домофона в метро до турнікету жодного разу не прикладала? У мене бувало", "І за них проголосували 73%", "Проголосували не проголосували, ніби від цього щось залежить", "Це як в анекдоті: Тарасе, це ти? Ой, я така втомлена", "Кажуть, якщо використовувати дзеркало замість картки для голосування, то система працює".

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Президент не зможе призначати на посаду та звільняти директорів НАБУ та ДБР, а також утворювати незалежні регуляторні органи і призначати на посади та звільняти їх членів.

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