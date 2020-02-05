Законопроект міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського про дезінформацію був відволікаючим маневром

Такою думкою поділився у своєму Телеграм-каналі український аналітик Юрій Романенко, передає Politeka.net. Експерт стурбований, що в країні готують аналог "Інету Путіна".

"Бородянський був відволікаючим маневром. А реально готують Інет Путіна в Україні. І не тільки інет. По суті, у Зеленського вирішили побудувати аналог російського монстра, тільки не маючи ресурсів і розуму. Вбити блогосферу, незалежні медіа, коротше все, щоб залишилися виключно олігархічні медіа. ЛОМИ, журналісти, експерти, політики, це чудовисько треба піддати анафемі. Вогонь!", - заявив Романенко.

Йдеться про те, що поки українці звертали увагу на законопроект Бородянського про дезінформацію, який викликав шквал обурення в мережі, інший нардеп зі "Слуги народу" - екс-гендиректор "1+1 media" Олександр Ткаченко - без зайвого шуму зареєстрував у кінці минулого року законопроект "Про медіа". Якщо перший документ відправили на доопрацювання після хвилі збурень (а його розкритикували не лише українські журналісти, але й світові організації: Європейська федерація журналістів, ОБСЄ та ООН), то другий залишився практично непоміченим. А даремно.

Справа в тому, що Ткаченко має намір зайнятися регулюванням не тільки класичних ЗМІ, але й інтернету, включаючи сайти, соцмережі, YouTube-канали та аудіовізуальні сервіси.

За інформацією директора Інституту масової інформації Оксани Романюк, фактично, в законопроекті "Про медіа" зробили копіпаст регулювання для телебачення і перенесли на онлайн-медіа.

"То є повне дублювання вимог для класичних ЗМІ та інтернету. Хоча, на нашу думку, треба окремо підходити до ТБ, окремо до інтернет-медіа: зустрічатися зі стейкхолдерами, представниками онлайн-медіа, провайдерами і обговорювати все. Я знаю, що інтернет-асоціації України теж поділяють нашу позицію, вони теж не зрозуміли, як їх збираються регулювати", - зазначила Романюк.

На думку Романюк законопроект Ткаченка "Про медіа" залишається сирим і також потребує доопрацювання, як і Бородянського. Зокрема, гостро стоїть питання про блокування сайтів, у тому разі, якщо Нацрада з питань телебачення і радіомовлення побачить у контенті небезпечну пропаганду або яке-небудь інше порушення. Ця проблема чітко непрописана.

Також залишається невирішеним питання про те, хто підпадає під "онлайн-медіа". Навіть серед членів робочої групи, які розробляли законопроект, немає єдиної думки, які саме онлайн-медіа повинні реєструватися. Одні члени робочої групи кажуть, що реєструватися і підпадати під контроль Нацради повинні всі, включаючи блогерів. Інші стверджують, що тільки ті, хто сам захоче визначити себе як онлайн-медіа.

"Скоріше, це скажений принтер і бажання дуже швидко все зробити, а ще орієнтування саме на телеіндустрію, коли немає розуміння, що інтернет-медіа працюють зовсім по-іншому", - поділилася Романюк.

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