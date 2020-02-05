Пока все обсуждали законопроект Бородянского, в Раду протащили более угрожающий проект

Законопроект министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского о дезинформации был отвлекающим маневром

Таким мнением поделился в своем Телеграм-канале украинский аналитик Юрий Романенко, передает Politeka.net. Эксперт обеспокоен, что в стране готовят аналог "Инета Путина".

"Бородянский был отвлекающим маневром. А реально готовят Инет Путина в Украине. И не только инет. По сути, у Зеленского решили построить аналог российского монстра, только не имея ресурсов и ума. Убить блогосферу, независимые медиа, короче все, чтобы остались исключительно олигархические медиа. ЛОМЫ, журналисты, эксперты, политики, это чудовище нужно предать анафеме. Огонь!", - заявил Романенко.

Речь о том, что пока украинцы обращали внимание на законопроект Бородянского о дезинформации, вызвавший шквал негодования в сети, другой нардеп из "Слуги народа" - экс-гендиректор "1+1 media" Александр Ткаченко - без лишнего шума зарегистрировал в конце прошлого года законопроект "О медиа". Если первый документ отправили на доработку после поднявшейся волны возмущений (а его раскритиковали не только украинские журналисты, но и мировые организации: Европейская федерация журналистов, ОБСЕ и ООН), то второй остался практически незамеченным. А зря.

Дело в том, что Ткаченко намерен заняться регулированием не только классических СМИ, но и интернета, включая сайты, соцсети, YouTube-каналы и аудиовизуальные сервисы.

По информации директора Института массовой информации Оксаны Романюк, фактически, в законопроекте "О медиа" сделали копипаст регулирования для телевидения и перенесли на онлайн-медиа.

"То есть полное дублирование требований для классических СМИ и для интернета. Хотя, по нашему мнению, надо отдельно подходить к ТВ, отдельно к интернет-медиа: встречаться со стейкхолдерами, представителями онлайн-медиа, провайдерами и обсуждать все. Я знаю, что интернет-ассоциации Украины тоже разделяют нашу позицию, они тоже не поняли, как их собираются регулировать", - отметила Романюк.

По мнению Романюк законопроект Ткаченко "О медиа" остается сырым и также требует доработки, как и Бородянского. В частности, остро стоит вопрос о блокировке сайтов, в том случае, если Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания усмотрит в контенте опасную пропаганду или какое-либо другое нарушение. Эта проблема четко непрописана.

Также остается неразрешенным вопрос о том, кто подпадает под "онлайн-медиа". Даже среди членов рабочей группы, которые разрабатывали законопроект, нет единого мнения, какие именно онлайн-медиа должны регистрироваться. Одни члены рабочей группы говорят, что регистрироваться и подпадать под контроль Нацсовета должны все, включая блогеров. Другие утверждают, что только те, кто сам захочет определить себя как онлайн-медиа.

"Скорее, это бешеный принтер и желание очень быстро все сделать, а еще ориентирование именно на телеиндустрию, когда нет понимания, что интернет-медиа работают совершенно по-другому", - поделилась Романюк.

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