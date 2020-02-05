Посол Франції в Україні відкрито заявив про необхідність змінювати Мінські угоди, що може послужити сигналом для президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив на своїй особистій сторінці Facebook російський блогер Ель Мюрид.

Він звернув увагу на те, що не тільки Київ у відкриту заявляє про необхідність змінити Мінські угоди, але також про це неодноразово заявляють на Заході. На його думку, це свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін щось пообіцяв на "нормандській" зустрічі, практично президент РФ капітулював.

Російський блогер вважає, що в Парижі Путін пообіцяв "Нормандській четвірці" виконати умови по Донбасу вже до весни нинішнього 2020 року.

"Їх час має настати вже досить скоро, не пізніше весни цього року. Швидше за все, нам пояснять, що Путін пішов назустріч партнерам і погодився на нічого не значущі технічні поправки до Мінським домовленостям", - розповів Мюрид.

Він також спрогнозував, що вся ця історія з Донбасом закінчиться на користь України: Кремль рано чи пізно погодиться переписати Мінські угоди. Пізніше йому доведеться вивести війська з Донбасу, а також передати контроль над кордоном. Мюрид упевнений, що нової ескалації у війні проти України вже не буде.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус.

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

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