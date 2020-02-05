Президент Володимир Зеленський замінив старий паспорт-книжечку на чіп ID-картки громадянина України

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт глави держави

Зеленський відвідав один з відділів Державної міграційної служби України в Києві та Київській області.

За інформацією голови ДМС, держава вже видала 4.4 млн ID-карток. З сьогоднішнього дня їх власники можуть безкоштовно отримати послугу щодо внесення кваліфікованої електронного підпису (КЕП)на чіп ID-карти.

«Ви можете, не виходячи з будинку або офісу, використовувати електронні сервіси. Серед іншого - відкривати бізнес», - розповів Соколюк про переваги КЕП.

В Оболонському відділі Володимир Зеленський здав паспорт-книжечку і отримав паспорт у вигляді ID-карти. Також на картку був внесений КЕП.

«Дуже круто. Дуже швидко. В цілому вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис», - заявив Зеленський.

Судячи з фото, президенту на місці зробили фото і взяли відбитки пальців для нового паспорта.

Зазначимо, що завтра Рада планує розглянути законопроект про ринок землі. У зв'язку з важливістю питання, засідання планує відвідати і сам Зеленський, передає телеграм-канал IVKO.LIVE з посиланням на джерело в офісі глави держави.

"Планується візит (Зеленського, ред.) в Раду. Формат ще визначається",- повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, що Гончарук повідомив про те, що зарплати міністрів, їх заступників та інших чиновників прив'яжуть до середньої заробітної плати по країні.

"Тобто якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж, - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі прем'єр-міністра. - Зарплата міністрів та їх заступників у діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат".

Нагадаємо, раніше українцям розкрили сумну правду про зарплати в Кабміні