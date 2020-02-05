Україна рухається до «фінляндизації», яку «слуги народу» намагаються прищепити суспільству

Таку думку озвучив український військовий експерт, політичний оглядач і блогер Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Прямий» передає replyua.net.

За словами військового експерта, українське суспільство підводять до одного сценарію. Суспільству намагаються нав'язати «фінляндизацію», яка повинна стати найбільш оптимальним варіантом для України.

Експерт нагадав, що «фінляндизація» передбачає наявність в державі самоцензури. Зокрема, для України це означає, що країна не має права вести ніяку антиросійську діяльність. А найголовніше і найнебезпечніше, що наша країна повинна припинити будь-який опір РФ.

Арестович назвав кілька знакових речей, які говорять про те, що Україна рухається до цього сценарію. Наприклад, офіційного інтернет-сайту СБУ зникла картинка козака, що вражає двоголового орла, яка багато років містилася на головній сторінці.

«Насправді сьогодні є досить велика кількість ознак того, що питання з «фінляндизацією» України дійсно фактично вирішене, і зараз просто розраховують практичні кроки», - резюмував Арестович.



Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може особисто зустрітися з Володимиром Путіним.

Таку думку висловив військовий і політичний експерт Олексій Арестович.

"Думаю, що вони повинні зустрітися і поговорити на актуальні теми. У логічному сенсі, а не в етичному сенсі. Швидше за все вони поспілкуються неофіційно або через своїх представників або в присутності певних осіб. За посередництва того ж Нетаньяху, приймаючої сторони", - вважає експерт.

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