Андрій Пальчевський розповів про те, як посилити вертикаль влади в Україні

Відомий український телеведучий і бізнесмен в інтерв'ю телеканалу NEWSONE розповів про те, що всупереч очікуванням українців з приходом нової влади кількість чиновників, які приходять в уряд виключно заради роботи на «солодких місцях», не зменшилася. Пальчевський підкреслив, що в українському суспільстві все ще дуже актуальний запит на справедливість.

За словами експерта, зараз у Володимира Зеленського залишається не так багато варіантів, як поліпшити ситуацію у владі.

«Перший варіант – це людей своїх перебрати, як говорив Іван Грозний, «перетрахати», як каже президент Лукашенко, до якого, до речі, на повному серйозі приїхав не багато не мало Помпео і навіть нафту пообіцяв», - розповів ведучий.

Він навів Білорусь у приклад як країну, де народ задоволений жорсткими діями президента, який періодично «влаштовує розноси і реально прибирає і садить людей».

«Тому якщо Володимир Олександрович Зеленський набере зараз групу скажімо так «кровожерливих» і почне зносити голови, то це може його втримати при владі і утримати його авторитет. Якщо цього не станеться, йому доведеться ділитися владою. Наприклад, делегувати економіку іншим людям», - розповів Пальчевський.

Він вважає, що Зеленський поки не до кінця усвідомив відповідальність, яка лежить на його плечах.

Відзначимо, що раніше Пальчевський вже підкреслював, що Зеленський як президент України не повинен торкатися економічних питань.

За його словами, голова держави досі не усвідомив, що за Конституцією він не може щільно торкатися економічних питань.

"Порадьте президенту, скажіть президенту! Як людина досвідчена я можу сказати, але звичайно не почують. Почують недоброзичливці, які йому наспівають у вухо. Але знаєте я цього не боюся. Так от я хочу сказати, я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - заявив Пальчевський в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, Пальчевський не стримався і вказав Зеленському на його головну помилку.

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