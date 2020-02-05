Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов розповів про те, як Одеська митниця щодня «мінусує» державний бюджет

Депутат уже давно збирає інформацію про контрабанду та заниження митної вартості на митницях в Києві та Одесі. За словами Холодова, за цей час він зауважив, що керівництво митниці зовсім не стежить за діями своїх підлеглих. Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Під носом у Нефьодова, нахабно, буквально кожного дня держбюджет обкрадають на тисячі і мільйони гривень. Враховуючи, що центральний апарат митниці проводить моніторинг і все бачить, але нічого не робить – ймовірно, що все це погоджено і комусь дано дозвіл на подібні справи», - заявив Холодов.

Зокрема, він надав кілька прикладів того, як вартість товару певних компаній занижувалася в кілька разів. Серед них виявилися: ТОВ «ЮГМІНДОБРИВА», ТОВ «УКРМІНДОБРИВА», ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «АРІЯ ЛАД ГРАД», ТОВ «СІТІБУД-ЛОГІСТИК», ТОВ «МОНОТРЕЙД ПЛЮС».

Через заниження вартості на митниці тільки за цими компаніями недобір до бюджету України склав 15,6 млн грн.

«Це жодним словом, окрім бардаку, назвати неможливо. І судячи з кадрових трендів всередині митниці нічого там не змінюватиметься», - заявив Холодів.

Він додав, що висилає всю цю інформацію голові української митниці Максиму Нефьодову у вигляді офіційних запитів з вимогою пояснень.

Раніше ми писали про те, що голова Державної митної служби Максим Нефьодов зобов'язаний прозвітувати перед громадою про скандальні схеми на митниці, як вважає Андрій Холодів.

За його словами, крім публічності він більше не бачить іншого способу боротьби зі схемами.

За словами нардепа, Максим Нефьодов останні 2 місяця ухиляється від публічних відповідей на питання щодо кадрів, заниження митної вартості, контрабанді, хабарів за легальне оформлення документів і т. п. і, як наслідок, – про провал виконання державного бюджету.

Нагадаємо, нардеп Холодов розніс Нефьодова за катастрофу на митниці.

Як повідомляла Politeka, нардеп Холодов розповів, як боротися з контрафактними сигаретами.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов розкрив колосальні втрати через схеми митників.