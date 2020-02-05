Ця ідея не така добра, як здається на перший погляд

Зменшення кількості депутатів у Верховній Раді з 450 до 300 може стати негативним сигналом для України

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він прокоментував рішення українських нардепів, які 4 лютого проголосували за скорочення депутатського складу і скасування мажоритарки.

Лесєв зауважив, що зміна правил виборів депутатів шляхом їх внесення в Конституцію не має сенсу: для цього було б достатньо окремого закону.

«Конституція – це основний закон. І там пишуться основи, а не деталі. Для деталей якраз і існують закони», - нагадав ведучий.

Він заявив, що «слуги народу» вирішили просувати цю ініціативу в надії на те, що їхня партія збереже своє беззаперечне лідерство. Однак, ведучий нагадав їм про те, що в Україні цього досягти буде непросто.

«Вже на цих місцевих виборах «Слуги народу» побачать свою справжню вартість», - впевнений Лесєв.

Він також підкреслив, що ідея скорочення депутатського корпусу не зовсім однозначна. Так, журналіст визнав, що з одного боку в Україні скоротиться «кількість дармоїдів». Однак, в той же час таке рішення може стати негативним сигналом для нашої країни, зазначає Лесєв.

«450 депутатів – це наша спільна історія з Донбасом і Кримом. Ми ще підсвідомо пам'ятаємо, що то – наші землі. А там – наші люди, які були представлені в єдиному парламенті…Тепер це відрізається. Раз і назавжди. І не на папері, а в свідомості людей», - підкреслив Лесєв.

Друга проблема, на його думку, полягає в тому, що таким чином Україна вбиває своє уявлення про себе, як про велику країну.

«Це питання генетичної пам'яті…Про те, що ми всі з вами застали. Потяги Київ – Сімферополь. І футбольні матчі Шахтар – Динамо, які гралися в Донецьку. Ось це все тримається не просто на наших спогадах. Це все нас поки ще об'єднує інституційно. Конституцією України. Ось цією кількістю народних депутатів. Ось цією самою цифрою 450», - заявив Лесєв.

Він вважає, що «слуги народу» вже зараз готові відмовитися від усього цього заради керованої фракції і партійних списків.

Нагадаємо, Рада прийняла історичне рішення: "крісла нардепів спорожніють".

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