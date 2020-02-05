Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов вирішив обговорити зміни в зовнішності Юлії Тимошенко прямо в залі Верховної Ради

Численні історії з фотографіями листування нардепів, зробленими безпосередньо під час засідань Ради, судячи з усього, нічому не навчили «Слуг народу». Так, ще один представник партії президента «спалився» у Раді не за самою професійною діяльністю. Про це пише TK Media.

Депутат Олександр Кабанов потрапив в об'єктиви камер 4 лютого під час листування зі своєю дружиною Яною. Спочатку вони обговорювали свої особисті питання, однак в якийсь момент нардеп вирішив поділитися з дружиною новинами з роботи. Темою для обговорення стала «пластика» Юлії Тимошенко.

«А у нас тут Юлія Володимирівна зі свіжою пластикою», - написав депутат.

Пізніше він не забув поділитися своїм враженням від зовнішності політика, скромно описавши його одним словом: «Хороша». Після цього депутат прибрав телефон.

Олександр Кабанов входить в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. До обрання в Раду він був сценаристом студії «Квартал 95».

Варто відзначити, що в мережі дійсно звернули увагу на дивну зовнішність лідера "Батьківщини". Деякі навіть запідозрили її в пластичній операції.

До цього ми писали про те, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко змінила імідж. Фото Юлії Володимирівни з новою зачіскою опублікували в Instagram. Нова Тимошенко з'явилася на Погоджувальній раді. Вона розділила довгі світлі локони на дві частини: верхню зібрала в невеликий хвостик на потилиці, закріпивши безбарвною гумкою, решта - розпустила.

"Перша Погоджувальна року, остання Погоджувальна сесії", - підписаний кадр.

Крім захоплених коментарів, користувачі відзначають, що незважаючи на перетворення все ж помітно, "як постаріла Тимошенко".

Відзначимо, як правило Юлія Володимирівна змінює імідж напередодні важливих подій і нових поворотів у її діяльності.

Також в кінці 2019 року згадала давно забуту косу, закручену в "бублик" на голові. Так, вона з'явилася з цією зачіскою у листопаді під час візиту в Хорватію, де проходив Саміт й Конгрес Європейської народної партії. Перед цією подією вибухнув скандал між Тимошенко і президентом України Володимиром Зеленським.

Багато хто тоді зазначив, що, можливо, зміни в зовнішньому вигляді обіцяють зміни і в політичному плані - нібито Тимошенко переходить в опозицію.

Нагадаємо, Тимошенко змінила зачіску і вразила українців новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, Тимошенко попалася на гарячому, відео елітного кортежу злили в мережу.

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