Скандальний нардеп Ілля Ківа накинувся на генерального прокурора Руслана Рябошапку з вимогою його відставки

Депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» останнім часом регулярно потрапляє в гучні скандали. Один з них розгорівся після його конфлікту з ветераном АТО Михайлом Майманом.

Саме цей інцидент і послужив причиною «зриву» Ківи у середу, 5 лютого, на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це розповів журналіст Андрій Павловський. Відзначається, що Ківа назвав бійку з Майманом "інцидентом" і заявив про те, що саме ветеран вдарив його, а не навпаки. Судячи з усього, нардеп незадоволений втручанням генпрокурора в розслідування цього інциденту.

«Мене вдарив громадянин Майман, що проходить по справі щодо розкрадання і розкрадання підприємства в Херсонській області. Але Майман, розуміючи, що провокація провалилася, їде в ДБР, де його перехоплює ваш заступник Чумак… Якщо ви допускаєте такі ляпи по відношенню до нардепів, то що говорити звичайним громадянам!», - обурився нардеп.

Він заявив, що Рябошапка повинен піти у відставку, щоб в українців з'явився шанс бути захищеними.

Нардеп також поскаржився на переслідування. За його словами, він став ціллю через своє членство в опозиційній фракції, а також боротьбу з організованою злочинністю. Ківа також зізнався, на які жертви йому нібито довелося піти через це.

«Своїх дітей, Руслан Георгійович, мені довелося вивезти за кордон», - розповів депутат, при цьому не ставши уточнювати, про яку саме країну йдеться.

Раніше ми повідомляли, Ківа "вляпався" в черговий гучний скандал. Журналісти зняли його листування з нібито депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським. Український народний обранець поцікавився у російського колеги про його самопочуття, а потім почав набирати повідомлення, в якому різко висловився про прем'єра Олексія Гончаруке і уряд загалом. При цьому Ківа не гребував матюками.

У бесіді з журналістами Ківа підтвердив, що листувався з Жириновським. Втім прес-служба останнього спростувала цю інформацію, назвавши "фейком".

Нагадаємо, скандал з листуванням Ківи і Жириновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва.

Також Politeka писала, що скандальний Ківа переплюнув "собак" Брагара і дав свою пораду українцям.