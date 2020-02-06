Напередодні найважливішого рішення про запуск ринку землі в Україні партію "Слуга народу" роздирає міжусобна "війна"

Як передає Politeka.net, таку думку висловив український журналіст та телеведучий Андрій Пальчевський в коментарі "112.ua" з приводу обшуків, які силовики провели в будівлі телеканалу "1+1" 5 лютого.

За словами Пальчевського, в "Слузі народу" йде внутрішньопартійна боротьба.

"В історії подібні речі вже були... В Німеччині це називалося грубою фразою "ніч довгих ножів" - це, коли якась частина партії зводила рахунки з іншою партією. Дубінський (нардеп, телеведучий програми "Гроші" на "1+1" - прим. ред) у свій час зробив для "Слуги народу" ... 15 відсотків голосів (можливо, це я по-скромному сказав). Тому йде внутрішньопартійна боротьба у вершинах влади, і все це напередодні серйозного голосування, яке відбудеться завтра по землі... І моє нутро ... українське... відчуває "стрьом", тому що рейтинг партії абсолютно не відповідає тій низькій цифрі, яку вони вигадують для себе і для керівника країни", - зазначив Пальчевський.

Експерт додав, що згадана вище "свара", а також рішення про продаж землі можуть призвести до розколу "Слуги народу". Але у президента Володимира Зеленського є шанс все виправити.

"Якщо завтра буде прийнято чергове непопулярне рішення... а, як ви розумієте, 75% українців проти швидкої продажу землі (чому не порадитися з народом, чому не зробити того, що обіцяли - референдум?) Подібного роду суперечка, яка почалася там нагорі може призвести до розколу, тим більше, що Володимир Зеленський вчасно не поміняв керівника уряду та заодно п'ять одіозних міністрів ... Для себе зрозумів, що більше критикувати всіх цих "діячів" не хочеться. Я думаю, зараз нам всім, тим, хто любить батьківщину, треба думати про те, як збивати нову силу, як йти вперед, тому що ось цей рік виправдань і надій, в моєму випадку, не виправдався... У Зеленського є ще шанс виправитися. Завтра після голосування він може сказати, що ветує цей закон (про продаж землі, - прим.ред.), але злі язики кажуть, що він так не налаштований"

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

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