Радник прем'єр-міністра України Олексія Гончарука зробив скандальну заяву, яка може коштувати йому мандата

Українці пригадали раднику прем'єр-міністра України Олексію Мушаку цинічну заяву, яку він зробив ще у 2017 році (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє Politeka.net на сайті Президента навіть з'явилася петиція, автор якої пропонує позбавити нардепа Олексія Мушака депутатського мандата і звільнити з посади радника. Свою позицію автор пояснює тим, що після таких цинічних слів тому не місце у Верховній Раді.

Варто відзначити, що заяву було зроблено влітку в 2017 році, а петиція з'явилася тільки зараз.

Будучи депутатом від БПП, Олексій Мушак заявляв, що він із задоволенням скасував би пенсії взагалі. Також він стверджував, що українці і так допомагають батькам, які в свою чергу зобов'язані ще десь працювати. Таким чином, у 2017 році він вважав, що пенсії як такі не потрібні українцям.

У тому ж році Мушак розповідав, що людям його віку від 30-35 років, взагалі все одно на пенсії, адже у цього покоління їх вже не буде.

Також раніше повідомлялося, що народний депутат Олексій Мушак, який є мільйонером, в ефірі одного з ток-шоу дав цинічний пораду українським пенсіонерам.

Про це повідомив київський юрист і блогер Михайло Шнайдер.

"Це той самий Мушак, який зберігає двадцять мільйонів гривень в золоті і вісімдесят мільйонів гривень в биткоинах. І цей юнак-мільйонер. Радить бідним пенсіонерам, яким насилу вистачає мізерної пенсії, на їжу і ліки, вкладати гроші в золото", - нарікає блогер.

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