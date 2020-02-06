У Білорусі зробили гучну заяву, підрахувавши збитки, які вони отримали через Російську Федерацію

Як стало відомо, в 2019 році Білорусь втратила близько $330 млн через "податковий маневр" Росії, який звільнив продавців нафти з РФ від частини мита.

Цю ганебну цифру озвучив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас під час наради з Олександром Лукашенко. Воно було присвячене паливно-енергетичному комплексу Білорусі, передає БелТА.

Він також зазначив, що варто пам'ятати, що РФ розпочала другий етап податкового манерва.

"Для Білорусі в 2019 році загальні втрати сумарно склали близько $330 млн, у тому числі втрати бюджету – $130 млн, втрати нафтопереробних заводів – майже $200 млн", – розповів Сергій Румас під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

Нараду зібрав Олександр Лукашенко, перед своєю поїздкою в Сочі, де він хоче обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним нафтовий конфлікт Білорусі та Росії.

До всього іншого Лукашенко нагадав, що РФ не виконує своїх зобов'язань, адже має в цьому році направити в Білорусь 24 млн т нафти, а за кожен місяць 2 млн. Але згідно з підрахунками в січні 2020 року було відправлено 500 тис., що не відповідає домовленостям.

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