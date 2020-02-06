Слуга народу-кварталовець Максим Ткаченко обматюкав нардепа від «Батьківщини» Олексія Кучеренка через слова про «клоунів»

Ситуація в стінах Верховної Ради, де 6 лютого винесено на голосування законопроект про ринок землі, залишається напруженою. Між депутатами періодично спалахують сутички і словесні конфлікти. Так, суперечка розв'язалася і між Ткаченком та Кучеренком. Як повідомляє Politeka, відповідним відео поділився сами депутат від «Батьківщини» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Конфлікт почався з того, що нардеп звернувся до віце-спікера Руслана Стефанчука з вимогою приборкати одного зі своїх колег, який особливо активно ліз у бійку прямо з трибуни Ради. Зокрема, Кучеренко попросив «заспокоїти цього дебіла бородатого».

Судячи з усього, його слова не сподобалися депутату від «Слуги народу» Ткаченку, який підійшов до колеги і почав його перебивати. Кучеренко спробував пояснити, що звертався не до нього, проте нарвався на побажання «відпочити».

«Ваш час вийшов! Їдьте в санаторій, в "Трускавець", відпочивайте», - порадив йому Ткаченко.

У цей час депутат не стримався і висловив колезі своє обурення:

«Ви малолітні клоуни».

Ці слова остаточно вивели Ткаченка з себе і він перейшов на нецензурні вирази.

«Зараз за клоуна, бл*дь, п*зди отримаєте, зрозуміли?!», - обурився депутат.

У відповідь Кучеренко лише зауважив, що хотів би на це подивитися.

Додамо, що Максим Кучеренко - колишній продюсер і генеральний директор компанії Квартал-концерт.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

До цього ми писали про те, що 6 лютого в Раді мають розглянути питання про запуск ринку землі в Україні. Депутати від фракції ОПЗЖ і "Батьківщини" намагалися заблокувати трибуну і президію. Під час бійки лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вирвала з рук спікера Дмитра Разумкова мікрофон, поранивши палець.

«Перша кров у Раді. Юлія Володимирівна вириваючи мікрофон порізала палець. Мікрофон зламаний. Хто компенсує?», - кадрами в своєму Телеграм-каналі поділився нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Нагадаємо, у Раді пролилася перша кров, кадри облетіли мережу: "Тимошенко на очах у Юзика...".

Як повідомляла Politeka, Тимошенко захопила місце Разумкова в Раді, йдуть жорсткі сутички.

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