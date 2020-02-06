Одна з народних депутаток заявила про своє бажання вийти заміж на всю Раду
Українські народні обранці продовжують дивувати своєю поведінкою на робочому місці – у залах Верховної Ради. Так, днями відзначилася одна з депутаток. Як повідомляє Politeka, відповідним знімком поділився на своїй сторінці у Фейсбук парламентський кореспондент Ян Доброносов.
На фотографію потрапили ноги нардепа в жіночих туфлях на підборах і з досить оригінальним аксесуаром – яскраво-жовтими шкарпетками з написом «Хочу заміж».
При цьому кореспондент не став розкривати, кому належать зафіксовані їм ноги, тому українці вирішили самі встановити особу нардепа. Серед можливих кандидаток виявилися навіть Юлія Тимошенко, Наталія Королевська і Надія Савченко, яка, втім, вже не входить в число депутатів.
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«З ногами заберуть», «Королевська?», «Дубинський?», «Гончарук?», «Вчора ж начебто заборонили в клоунських костюмах заходити», «Невже ЮВТ», «Треба ноги вгору підняти...не всі бачать», «Чому шкарпетки говорять російською в стінах офіційної установи?», «Це Прем'єр Канади Джастін Трюдо. Він такі шкарпетки любить)», «Це чиї ноги? Савченко?», - пишуть люди в коментарях під постом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов вирішив обговорити зміни в зовнішності Юлії Тимошенко прямо в залі Верховної Ради.
Численні історії з фотографіями листування нардепів, зроблених безпосередньо під час засідань Ради, судячи з усього, нічому не навчили «Слуг народу». Так, ще один представник партії президента «спалився» у Раді не за самою професійною діяльністю.
Депутат Олександр Кабанов потрапив в об'єктиви камер 4 лютого під час листування зі своєю дружиною Яною. Спочатку вони обговорювали свої особисті питання, однак в якийсь момент нардеп вирішив поділитися з дружиною новинами з роботи. Темою для обговорення стала «пластика» Юлії Тимошенко.
«А у нас тут Юлія Володимирівна зі свіжою пластикою», - написав депутат.
Варто відзначити, що в мережі дійсно звернули увагу на дивну зовнішність лідера "Батьківщини". Деякі навіть запідозрили її в пластичній операції.
Нагадаємо, Тимошенко після пластики вразила новим обличчям, Слуга народу не стримався.
Як повідомляла Politeka, Тимошенко захопила місце Разумкова в Раді, йдуть жорсткі сутички.
Також Politeka писала, що блондинка зі "Слуги народу" осоромилася в Раді і підставила Зеленського.