Верховна Рада розгляне законопроект президента Володимира Зеленського, який змінює правила отримання українського громадянства

В науково-експертному управлінні парламенту попереджають, що цей документ "узаконює подвійне громадянство", що суперечить Конституції, але чого так чекає українська діаспора, передає BBC.

Зокрема, президентський законопроект передбачає полегшення отримання громадянства для української діаспори та військових. І найголовніше - прибирає необхідність обов'язкової відмови від громадянства іншої держави після отримання українського паспорта. Також фактично зникає потреба здавати український паспорт після отримання іноземного громадянства.

Зеленський запропонував розширити коло осіб, які можуть отримати громадянство через спорідненість з людьми, які жили на території УНР та інших українських державних утворень часів визвольної боротьби 1917-1920 років та УРСР. До списку родичів додадуть прабабусю і прадіда.

Крім того, в проекті описується спрощена процедура отримання громадянства для багатьох категорій людей, яким не треба буде надавати документи про відмову від першого паспорта. Їм потрібно буде тільки подати новий вид документа - власну декларацію про відмову від попереднього громадянства. Нововведення торкнуться військових ЗСУ та осіб, які мають визначні заслуги перед Україною.

Документ вже встиг зазнати жорстку критику. Експерти нарікають на погану якість і складність формулювань тексту проекту. А багато опозиціонерів впевнені, що полегшення доступу до українського громадянства пов'язано з запуском ринку землі. Мовляв, іноземцям закриють доступ до землі, тому можуть полегшити доступ до громадянства.

У "Слузі народу" заперечують це і обіцяють доопрацювати проект.

Раніше ми повідомляли, в країні активно обговорюють скандальні законопроекти міністра культури Володимира Бородянського про дезінформацію і нардепа зі "Слуги" Олександра Ткаченка "Про медіа".

Якщо з приводу першого в країні піднялася небувала хвиля обурення, то на другий документ чомусь менш звернули уваги. А даремно. Ткаченко має намір зайнятися регулюванням не тільки класичних ЗМІ, але і інтернету, включаючи сайти, соцмережі, YouTube-канали та аудіовізуальні сервіси.

Законопроект Ткаченка охрестили аналогом "Інету Путіна". За словами українського аналітика Юрія Романенка, "це чудовисько потрібно піддати анафемі".

Директор Інституту масової інформації Оксана Романюк поділилася своєю думкою з приводу законопроекту "Про медіа". Документ, стверджує вона, повністю копіює регулювання телебачення. Помилково - і ТБ, і онлайн-медіа - підводити під одну гребінку.

Нагадаємо, Романенко жорстко розніс новий закон про медіа: "СРСР в квадраті"

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