Зарплати керівників держкомпаній України включають не тільки ставку, але доплати і премії

Не всі зарплати керівників українських компаній є у вільному доступі. Деякі з них приховані, так як вони мають право не показувати. Але доходи деяких директорів можна дізнатися в ЕГРД (Єдиному державному реєстрі декларацій) НАЗК, якщо вони туди добровільно її подали. Про це пише BBC Україна.

Найбільш оплачуваною менеджером виявився керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, дохід якого складає більше 800 тисяч гривень. А ось керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого не так давно звільнили, отримував понад 600 тисяч гривень, гендир "Укренерго" Всеволод Ковальчук - понад 510 тисяч гривень, керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський - понад 330 тисяч гривень.

В зарплату менеджерів входить ставка і доплати, а також премії, які призначає наглядова рада, в який входять бізнесмени та громадські діячі, серед яких і іноземці.

Ця рада ставить завдання перед директором, за які платять після цього премії.

Рада "Нафтогазу", наприклад, після перемоги в Стокгольмі над "Газпромом" проголосував за виплату уряду компанії бонусів у розмірі 4,5 мільйонів доларів - це 1% від суми, яку має заплатити російська організація Україні.

Такі поради з'явилися кілька років тому, в 2016 році, коли парламент прийняв зміни в закон "Про управління об'єктами державної власності".

Раніше ми повідомляли,. що керівники «Нафтогазу» за рік заробляють в середньому майже на чотири мільйони гривень.

Про те, скільки насправді отримують керівники української газової компанії, йдеться в результатах фінансової перевірки, проведеної незалежним аудитором «Делойт енд Туш ЮСК». У своєму дослідженні експерти спиралися на дані з офіційного сайту «Нафтогазу».

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