Українець Григорій Воля в пісні саркастично висміяв заяву "Слуги Народу" Євгенія Брагара, який запропонував пенсіонерці розрахуватися за газ собакою

Про це повідомляє Politeka.net (для прослуховування пісні дочитайте до кінця).

У жартівливій пісні, яка опублікована на Youtube-каналі Григорія Волі і активно репостится у Facebook, висміюється скандальне пропозиція нардепа від "Слуги Народу" Євгена Брагара. Нагадаємо, той запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися з боргами за газ.

Воля співає, що математика розрахунків за комуналку у наших депутатів проста. Якщо є "дві собаки, три коти", то і платити за газ є чим. "Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду, і продайте хом'як яка, з нього вигода яка", - співає виконавець.

"Продай собаку, заплати за газ, вже навіть кури сміються з нас", - співає автор у приспіві.

Також Воля обігрує ситуацію, коли прийшла квитанція за газ і пес Шарик ховається.

"Я дам відповідь таку, в голові у когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатити сам", - резюмує автор.

Під відео на Youtube і Facebook українці почали активно коментувати жартівливу пісню.

"Так і сміх, і гріх -казали колись наші бабусі. Григорій клас", " Інтересно цей сміливий хлопець на роботу ходити чи вже ховається від газових спеціалістів по собаках. Народна творчість. Дай Бог!", "А навіщо з ними жити?Майдан нам на допомогу!Перший раз, чи що?"

Також додамо, що "подвиги" Брагара можуть коштувати йому мандата. На сайті президента України люди збирають підписи під петицей за позбавлення одіозного нардепа мандата.

"Євгену Брагару не місце у Верховній Раді", - написав автор петиції.

Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

Як повідомляла Politeka, Брагара збираються відправити в армію після скандалу з собакою: "час прийшов"