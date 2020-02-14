Журналіст і блогер Євген Положій зробив прогноз на майбутні президентські вибори, проаналізувавши зв'язки всіх українських гарантів з олігархами

Положій пройшовся по кожному з п'яти минулих президентів, а також по чинному.

«Леонід Кравчук був близьким і відчував вплив братів Суркісів і Віктора Медведчука; Леонід Кучма по-родинному близький з Віктором Пінчуком і просто відчував сильний вплив з боку того ж Медведчука; Віктор Ющенко кумовався з Петром Порошенком і залежав від газового короля Фірташа; Віктор Янукович спочатку був продуктом Ріната Ахметова, а потім створив свою «сім'ю»; Петро Порошенко – сам собі олігарх, але ближче всіх до нього стояв Ахметов; Володимир Зеленський – інформаційний «продукт» Ігоря Коломойського», – зазначив Положій.

Якщо із владою все зрозуміло, то ситуація з опозицією постає куди загадковішою. На думку Положія, Порошенко не може бути лідером опозиції. Кандидата на місце лідера, навколо якого демократичні і проєвропейськи налаштовані українські сили могли б об'єднатися у другому турі президентських виборів, "в принипі немає". При цьому блогер згадав про Юлію Тимошенко, як все ж можливий варіант.

З протилежного боку "лідер вийшов з темряви": Положій говорить про Віктора Медведчука, за яким стоять його гроші, гроші екс-регіоналів, підтримка Кремля і особисто Путіна, а також чимала підтримка електорату в Україні.

«Після приєднання тимчасово окупованих територій партія Медведчука може розраховувати на 30–35% в парламенті, що робить Медведчука головним опозиціонером Зеленського і серйозно підвищує шанси на перемогу в президентських виборах. Медведчуку головне – вийти в другий тур, а там допоможуть», – впевнений блогер.

З ким Медведчуку доведеться конкурувати у другому турі, Положій не може дати однозначної відповіді. З одного боку є варіант "Зеленський - Медведчук", але, як відомо нинішній президент заявив, що не має наміру йти на другий термін, тому подібний розклад малоймовірний.

Є ще варіант "Тимошенко - Медведчук": "А це взагалі звідкилясь із глибоких дев'яностих минулого століття. Але поки що все, вагомих заявок більше немає!», – блогер робить висновок про те, що при будь-якому розкладі в другому турі буде Медведчук і хтось із його конкурентів.

«Враховуючи потужність Медведчука, як би не довелося уклінно просити у Володимира Зеленського (Ігоря Коломойського) балотуватися повторно», – резюмував блогер.