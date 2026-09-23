На Львівщині відновлюють будівництво житла для переселенців: у межах ініціативи у двох населених пунктах області — Старому Самборі та Батятичах — облаштують 114 квартир для українців, які втратили дім.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області поповниться ще 114 квартирами. На Львівщині відновлюють будівництво житла для українців, які втратили дім через війну, — у межах благодійної ініціативи планують облаштувати понад сотню помешкань для переселенців.

Роботи розгорнуть одразу у двох населених пунктах області — Старому Самборі та Батятичах. Саме там облаштують 114 квартир, у яких зможуть оселитися родини, що залишилися без власного даху над головою.

Ідеться про відновлення будівель, які раніше не використовувалися або потребували капітального ремонту. Їх переобладнають під повноцінне житло, аби переселенці отримали не тимчасовий прихисток, а справжню домівку з усіма умовами для проживання.

Що відомо про проєкт

Ініціативу реалізує команда, яка спеціалізується на відновленні занедбаних будівель під соціальне житло. Такий підхід дозволяє швидше забезпечувати людей квартирами порівняно зі зведенням нових будинків «з нуля», адже готові споруди потребують менше часу й ресурсів.

Хто зможе отримати квартиру

Житло розраховане передусім на внутрішньо переміщених осіб, які втратили власні домівки. Остаточні умови розподілу помешкань та критерії відбору майбутніх мешканців організатори повідомлять окремо, тож переселенцям варто стежити за офіційними анонсами ініціативи.

Для Львівщини це черговий крок у розв'язанні житлової проблеми переселенців. Область залишається одним із головних регіонів, куди евакуюються українці з прифронтових територій, тож потреба у доступному житлі тут стабільно висока.

Раніше Politeka повідомляла, нова грошова допомога в Львівській області: хто та як може отримати 43 200 гривень.

Також Politeka повідомляла, допомога для пенсіонерів та людей з інвалідністю: хто зможе отримати стаціонарний догляд у Львівській області.