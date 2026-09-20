Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 21 по 27 вересня опубліковано — щодня у більшості випадків електроенергію вимикатимуть із 09:00 до 17:00, а під знеструмлення потрапляють десятки вулиць Чернігова.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 21 по 27 вересня вже оприлюднені, тож чернігівцям варто заздалегідь звірити, коли в їхніх домівках зникне електроенергія. Знеструмлення повторюватимуться щодня і здебільшого триватимуть у денні години. Про це повідомляє «Чернігівобленерго» в опублікованому графіку погодинних відключень.

За даними енергетиків, у більшості випадків світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00. На окремих вулицях графік розширений — там електроенергії може не бути до 19:00, а подекуди й до 21:00.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 21 по 27 вересня охоплюють десятки вулиць обласного центру. Без світла в різні дні можуть залишитися мешканці 1-го та 2-го Глухівського, вулиць Алєксєєва, Березової, Білоуської, Борщової, Вадима Модзалевського, Весняної, Вишневої, Волковича, Героїв Чорнобиля, Глухівської, Городнянської, Елеваторної, Заньковецької, Івана Виговського, Кирила Розумовського, Корюківської та багатьох інших.

Перелік адрес щодня дещо змінюється. До нього в окремі дні додаються вулиці Авіаторів, Вячеслава Радченка, Гетьмана Полуботка, Дмитра Бортнянського, Івана Мазепи, Воскресенська, В'ячеслава Чорновола, Пирогова, Стрілецька, Музична та Набережна. Попри зміни в адресах, сам графік загалом повторюється щодня з інтервалом 09:00–17:00.

Де перевірити графік та як підготуватися

Актуальний перелік вулиць і годин знеструмлень варто звіряти на офіційному сайті «Чернігівобленерго» — там графік оновлюється щодня. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, запастися водою та ліхтариками, а також врахувати, що час відновлення живлення може зміщуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

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