Початок опалювального сезону у Львівській області в 2026 році залежатиме від погоди — єдиної дати, коли одночасно ввімкнуть опалення, немає. Місто вже виконало понад 69% Плану стійкості, що передбачає захист критичної інфраструктури від можливих атак на енергетику.

Грошова допомога у Львівській області цього року стала особливо важливою напередодні зими, адже місто готується до можливих найскладніших викликів через агресію ворога. Львів уже реалізує План стійкості, який містить 96 проєктів із захисту критичної інфраструктури, резервного живлення, додаткової генерації тепла та води.

Про це під час сесії розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко, який також озвучив критичні питання, що потребують рішення на державному рівні. Станом на сьогодні виконано понад 69% плану, тож більшість об'єктів енергозабезпечення вже мають захист і резервні джерела живлення.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027

Єдиної дати старту опалення по всій Україні немає — у кожному регіоні рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 градусів або нижче.

Яким був початок сезону торік

Минулого року у Львівській громаді опалення у житлових будинках почали запускати з 3 листопада, а на Львівщині опалювальний сезон для населення стартував 29 жовтня. Ці дати дають орієнтири, але точного прогнозу на цей рік ще немає, усе залежить від того, як швидко похолоднішає.

Як визначають завершення сезону

Та сама температурна межа працює і на фіналі: сезон завершується, коли температура протягом трьох діб перевищує +8°C. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, то це не означає, що батареї одразу ввімкнуть по всій країні, рішення ухвалюють місцеві органи окремо по кожному населеному пункту.

Комунальні служби активно готують міста до зими: перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні, щоб у критичний момент система працювала без збоїв.

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