Президент України Володимир Зеленський заявив, що восени місцеві вибори повинні відбутися, як на Донбасі, так і в Криму

Як передає Politeka.net, така заява пролунала під час Мюнхенській конференції з безпеки(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зеленський підкреслив, що зараз метою Києва є проведення виборів на всій території України.

"Наше бажання провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей у жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тисяч російських паспортів. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними", - зазначив він.

При цьому президент підкреслив, що влада України буде домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з терористами.

«Я говорив про це в Парижі і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів і без контролю над українською кордоном», - заявив Зеленський.

Зеленський і Путін досягли угоди: вони обидва визнали, що Україні і Росії потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Розмова відбулася в п'ятницю, 14 лютого. Політики обговорювали домовленості, досягнуті в рамках Нормандського саміту, який пройшов 9 грудня минулого року в Парижі.

Окремою темою розмови стала підготовка до нової зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. Це може стати другою особистою зустріччю Зеленського і Путіна. При цьому залишається невідомим, чи вдалося президенту домовитися з цього питання.

Крім того, в розмові була піднята тема звільнення полонених українців, яких утримують в Росії, а також на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

Також Politeka писала, що Путін прийшов в сказ через Зеленського: "Конфлікт триває".