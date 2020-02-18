Керувати Донбасом після виборів можуть ті ж самі люди, які виконували аналогічні функції при окупаційній владі

Про це в ефірі українського телеканалу заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає Politeka.net.

За його словами, офіційний Київ зацікавлений у тому, щоб уникнути легалізації будь-якого, хто знаходиться по той бік лінії розмежування.

"Ми хотіли б уникнути легалізації кожного, хто знаходиться на тій стороні лінії зіткнення. Саме тому була запропонована демократична модель. Це проведення місцевих виборів, які там довгий час не проводилися, для того, щоб обрати мінімальну владу на місцях, районах", – впевнено заявив Пристайко.

Міністр також не виключив, що частина керівників органів місцевого самоврядування" в ОРДЛО після деокупации за результатами виборів залишаться на своїх посадах.

"Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, що зараз де-факто управляють, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", – резюмував Пристайко, акцентувавши увагу на неможливості призначення голів органів місцевого самоврядування з Києва.

Раніше ми розповідали про те, що російсько-окупаційні війська пішли в наступ на Донбасі. За інформацією прес-центру штабу ООС, 18 лютого терористи атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Повідомляється, що окупанти ведуть вогонь по позиціях ЗСУ з заборонених мінометів калібру 120 мм, кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі ООС також заявили, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорвати оборону ЗСУ і перейти через лінію розмежування.

Наголошується, що в результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ЗСУ приголомшила зізнанням.