До обрання в парламент був «простою» чиновницею

Депутат від «Слуги народу» Вікторія Кінзбурська прийшла у Верховну Раду з розкішною сумкою від Prada

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Facebook написала журналістка Ганна Стешенко, коментуючи фото, зроблені парламентським кореспондентом Яном Доброносовым.

На знімках поруч з парламентарем можна помітити велику зелену сумку від бренду Prada.

«До обрання в парламент був «простий» чиновником. Згідно декларації, поданої в 2019, її річна зарплата склала всього лише 87.225 грн на посаді завідуючої сектором правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області», - розповіла Стешенко.

При цьому, за її словами, вартість такої брендового сумки становить 62.776 грн, що на 20 тисяч більше місячної зарплати «Слуги народу» «без депутатських».

«Згідно декларації, до речі, сім'я депутата не розкошує. У володінні бюджетне авто 2016 року, квартира і навіть кредит. Так що, епоха бідності закінчилася.

P. S. до Речі, сьогодні в «Слузі» мене намагалися пожурити. До цього поста. Мовляв, «ну, чого ти до них чіпляєшся за ці сумки. Адже заробили, все ж зазначено в декларації». Ну-ну...», - додала журналістка.

У свою чергу, українці бурхливо відреагували на фото в коментарях.

«Барабашова 1000грн))) Дама з Харкова», «вішали Локшину народу», «Та нехай собі носить ту сумку, заради Бога! Це ж дівчинки, вони люблять все таке...», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що заступник голови офісу президента України Сергій Трофімов з'явився на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком вартістю близько 2 тис євро . Журналісти звернули увагу, що Заступник голови офісу президента Сергій Трофімов прийшов на з'їзд партії "Слуга народу" з рюкзаком від виробника елітних товарів Louis Vuitton.

Судячи з інформації на офіційному сайті бренду, вартість такого рюкзака становить 1,99 тис. євро (близько 53 тис. гривень).

Нагадаємо, заступник Єрмака засвітився з рюкзаком за 2 тисячі євро, фото: один з найдорожчих брендів.

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