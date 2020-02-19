Депутати українського парламенту отримали мільйони гривень в якості компенсації за оренду житла

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані громадської організації «Чесно».

Так, спочатку роботи Верховної Ради 9-го скликання отримали компенсацію в розмірі близько 5.81 млн гривень. При цьому, у порівнянні з жовтнем минулого року, кількість заявили про відшкодування коштів збільшилась на 38 осіб.

Найбільше грошей отримали народні депутати від фракції «Слуга народу» - 121 людина з 248 (49%). З групи «За майбутнє» отримали 10 парламентаріїв (45%). З позафракційних компенсацію отримали 9 осіб (43%).

Від фракції «Європейська солідарність» гроші отримали сім осіб (26%), а від «Голоси» чотири людини (20%).

Більше того, вдалося з'ясувати, що десять народних депутатів отримали компенсацію, проживаючи в Києві: Олександр Кабанов, Олексій Мовчан, Сергій Швець, Ганна Пуртова, Андрій Клочко, Олександр Качура, Андрій Жупанин, Володимир Воронов (всі з фракції Слуга народу), а також Михайло Бондар з «Європейської солідарності»).

Як відомо, компенсацію за оренду житла можуть отримати лише ті народні депутати, які орендують житло на відстані більше 30 км від меж Києва.

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