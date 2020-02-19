Депутаты украинского парламента получили миллионы гривен в качестве компенсации за аренду жилья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные общественной организации «Чесно».

Так, сначала работы Верховной Рады 9-го созыва получили компенсацию в размере около 5.81 млн гривен. При этом, по сравнению с октябрем прошлого года, количество заявивших о возмещении средств увеличилось на 38 человек.

Больше всего денег получили народные депутаты ото фракции «Слуга народа» - 121 человек из 248 (49%). Из группы «За будущее» получили 10 парламентариев (45%). Из внефракционных компенсацию получили 9 человек (43%).

От фракции «Европейская солидарность» деньги получили семь человек (26%), а от «Голоса» четыре человека (20%).

Более того, удалось выяснить, что десять народных депутатов получили компенсацию, проживая в Киеве: Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов (все из фракции Слуга народа), а также Михаил Бондарь из «Европейской солидарности»).

Как известно, компенсацию за аренду жилья могут получить лишь те народные депутаты, которые арендуют жилье на расстоянии более 30 км от границ Киева.

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