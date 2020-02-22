Після зіткнень противників евакуації українців з Уханя з поліцією президент Володимир Зеленський направив у Нові Санжари секретаря РНБО Олексія Данилова

У суботу, 22 лютого, Данилов вилетів в Полтавську область за дорученням Зеленського, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу РНБО.

"Данилов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого, в згаданому селищі спалахнула хвиля протестів після того, як стало відомо, що сюди привезуть на 14-денну обсервацію 45 евакуйованих з Уханя українців, 27 іноземців, а також екіпаж, медиків, волонетрів та інших, хто супроводжував борт з Китаю.

Раніше ми повідомляли, противники евакуації, розпалені повідомленнями і гаслами в мережі з приводу того, що разом з бортом в країну може потрапити смертельний коронавірус, вийшли на масштабну акцію протесту на під'їзді до медцентру "Нові Санжари". Люди палили шини та чинили опір правоохоронцям і бійцям Нацгвардії. Для того, щоб звільнити перекриту дорогу, військовослужбовці стягнули важку техніку.

Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими, агресивно налаштовані пікетники почали закидати транспорт з прибулими камінням.

В результаті бійки було затримано 24 людини.

В даний час місцевість, де розташована обсервація, цілодобово патрулюють близько 200 співробітників поліції та нацгвардійців.

У зв'язку з цими подіями Зеленський записав відеозвернення до нації: «Дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - зазначив президент, додавши, що влада знає про те, що «дехто спеціально сіяв паніку і підводив до протестів» - і їх чекає відповідальність.

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