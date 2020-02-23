Журналист Андрей Пальчевский рассказал о панике, которая охватила Италию в связи с коронавирусом

Андрей Пальчевский записал небольшое видео на своей странице в фейсбук, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Карантины в Италии, а ведь еще день назад все было «под контролем» – кому верить????», – подписал он свое обращение к пользователям сети.

Журналист объяснил, что пока китайцы за пять дней успевают построить завод и выпускают 250 тысяч масок в день, итальянцы окружили маленькие городки числом 12 или 13. Около 600 человек уже в карантине, а войска привлекаются для того, чтобы люди не шатались просто так.

«Ограничен транспорт, закрыты школы, отменены футбольные матчи – такого не было, наверное, со времен покорения Рима. И самое главное – Венецианский карнавал. Что касается наших умников, которые всегда рассказывают, что ничего похожего у нас нет, я думаю, ситуация будет похожая, к сожалению», – говорит Пальчевский.

Он добавил, что в Италии хотя бы могут расследовать виновника эпидемии, а у нас выяснится, что опять чего-то не хватает для расследований.

«Берегите себя все, кто празднует 23 февраля, и кто хочет праздновать его дальше. Поменьше гуляйте в общественных местах, поменьше припадания к общественным источникам, и поменьше посещений церкви, если вы туда ходите. Бог простит, потому что в Корее все заболевания произошли на молебне», – уверяет Андрей Пальчевский.

Также он заключил: «А дурачки пусть трубят, что все у нас хорошо, все равно, мы им не верим» .

В комментариях украинцы сразу же подхватили волну паники, и начали переживать по поводу скрытой эпидемии в нашей стране.

«Пусть дураки говорят, что все хорошо. И мы с вами понимаем, что все может быть катастрофически плохо. Но с этими профанами никогда не узнаем.. Вообще страшно, особенно, когда такие люди, как Гончарук отвечают за борьбу с коронавирусом, а Минздравом в Украине руководит человек без медицинского образования», «Для Италии - это ужас! Страна туристическая, одна из самых посещаемых в Европе и в мире !!!», «Только дурак может не понимать то что coronavirus давным-давно в Украине однако его просто не обнаружили по причине низкой медицинской оснащенности и того что сделать это могут только в Киеве что в принципе для такой страны как Украина позор высшей категории.», – отметили пользователи сети под видео.

карантины в Италии/ а ведь еще день назад все было « прд контролем” кому верить???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 23. Februar 2020

Напомним, что "слуга" Богуцкая вмешалась в скандал с эвакуированными украинцами: "Вы звери!".

А еще Politeka писала, что священники экстренно обратились к украинцам, ситуация на грани: «Страх затуманивает разум и...".

Также Politeka сообщала, что противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: самые убойные фотожабы.