Україна зможе забезпечувати суверенітет і територіальну цілісність за умови, якщо буде мати ядерну бомбу

Таку думку озвучив західний аналітик Андреас Умланд, передає Укрінформ.

На думку експерта, невиконання Будапештського меморандуму і агресія Кремля проти України поставили під сумнів сам Договір про нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

"Головний меседж, який випливає з усієї цієї історії з Будапештським меморандумом: все що вам потрібно, це – бомба, а не якісь угоди – Договір про непоширення ядерної зброї, Будапештський меморандум або щось інше. Вам потрібна бомба – щоб зберегти свої суверенітет, кордони і територіальну цілісність", – затверджує Умланд.

Аналітик також додав, що дослідження вказують на те, що Україна "могла б зберегти кілька тактичних ракет, кілька ядерних боєголовок після розпаду СРСР, і це повністю змінило б ситуацію", говорячи про агресію з боку Росії.

"Адже в такому випадку ситуація була б такою: Крим – це, звичайно, дуже привабливо, але ви готові ризикувати Москвою заради Криму? Враховуючи ядерні боєголовки, які Україна могла б мати", – продовжив він.

Підсумовуючи, Андреас Умланд додав, що наявність у Кремля ядерної зброї також вплинула на те, чому вона себе так вільно вела під час агресії проти України і чому країни цивілізованого Запасу не відреагували належним чином.

"Вся ця історія з анексією Криму і війною на Донбасі – це, звичайно, не тільки про те, що Україна не мала ядерної зброї. Інша сторона цього – Росія мала й має ядерну зброю. Інакше Захід міг би відреагувати так, як він це зробив в Югославії, в Іраку, в Лівії. Але він не зробив так", – резюмував він, виступаючи на прес-конференції.

Також раніше повідомлялося, що російські війська не будуть займати нові позиції і не підуть на захоплення сірої зони, тому що Кремлю необхідно «створити картинку» для зняття санкцій перед «нормандським форматом».

Таку думку висловив координатор групи «Інформаційне опір», військовий оглядач Юрій Карін.

Він зазначив, що завданням Путіна є добитися зняття санкцій і «впихнути» ОРДЛО в Україну на своїх умовах.

«Це йому потрібно для створення на території України слабоконтролируемого фактичного анклаву. Це, за планами Кремля, призведе до перетворення нашої країни у федеративну державу і припинення євроінтеграційних процесів», – зазначив Карін.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна: "Усі вже в лай...".

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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