«Черкасиобленерго» опублікувало графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 21 по 27 вересня — планові знеструмлення охоплять Черкаси, Смілу, Умань та низку сіл.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 21 по 27 вересня вже опубліковані: планові знеструмлення охоплять Черкаси, Смілу, Умань і понад півтора десятка сіл.

Без електроенергії залишатимуться мешканці сіл Городецьке, Коржова, Гродзеве, Вільшана-Слобідка, Колодисте, Пугачівка, Дмитрушки, Старі Бабани, Краснопілка, Берестівець, Громи, Іванівка, Рижавка, Антонівка, Томашівка та Родниківка.

Як повідомляє «Черкасиобленерго», знеструмлення пов'язані з ремонтними роботами на мережах і трансформаторних підстанціях. Графіки здебільшого триватимуть з 08:00–09:00 до 17:00–18:00.

Які вулиці залишаться без світла в Черкасах

Наймасовіші відключення в обласному центрі заплановані на вулицях Надпільна, О. Дашковича, Припортова, Кривалівська, Сумгаїтська, Грибна, Смілянська та Горова.

Сміла та Умань: адреси знеструмлень

У Смілі світло вимикатимуть на вулицях Мечникова, Б. Козловського, Фруктова та Н. Яремчука. В Умані знеструмлення торкнуться вулиць Енергетична, Михайлівська, Котляревського, Слобідська та багатьох інших.

Строки відключень у різних населених пунктах відрізняються залежно від обсягу робіт. Найдовше без світла сидітимуть ті райони, де енергетики ремонтуватимуть одразу кілька ділянок мереж.

Що робити, якщо світла немає поза графіком

Якщо електроенергія зникла не за графіком або не з'явилася вчасно, повідомте диспетчерську службу «Черкасиобленерго» й уточніть причину. Актуальні графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 21 по 27 вересня розміщені на офіційному сайті компанії.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Черкасах з 15 по 17 вересня: енергетики попередили про нові графіки.

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