Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 21 по 27 вересня показує, що більшу частину тижня синоптики очікують опади, а максимальна температура повітря сягне +24° вже в понеділок, після чого поступово знизиться.

дощова погода у Харківській області продовжується вже другий тиждень — синоптики знову прогнозують опади у регіоні. На тиждень з 21 по 27 вересня очікується чотири дні з можливими опадами та поступове зниження денних температур.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря у Харківській області протягом тижня коливатиметься від +15° до +24°.

У понеділок, 21 вересня, повітря прогріється до +24°, вночі температура опуститься до +12°. Небо буде малохмарним, але синоптики не виключають опадів.

У вівторок, 22 вересня, максимум становитиме +20°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Хмарність малозначна, можливі опади.

У середу, 23 вересня, температура утримається на позначці +15° вдень і +12° вночі. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують опади.

У четвер, 24 вересня, вдень очікується +17°, вночі — +9°. Хмарність малозначна, можливі опади.

У п'ятницю, 25 вересня, повітря прогріється до +18°, вночі охолодиться до +8°. Хмарність малозначна, без опадів.

У суботу, 26 вересня, максимум сягне +20°, вночі — +9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, завершить тиждень температура +20° вдень і +10° вночі. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, коли повітря прогріється до +24°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, з максимумом лише +15°. Перепад денних температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок, середу та четвер, тоді як з п'ятниці до неділі очікується суха погода.

У дні з можливими опадами — з понеділка по четвер — варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через мокре дорожнє покриття. А через перепад температур до 9° протягом тижня радимо вдягатися за принципом «капусти» і вибирати теплі речі на вечір, особливо це стосується людей похилого віку.

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