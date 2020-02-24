Перший президент України Леонід Кравчук зробив чергову скандальну заяву на російському пропагандистському телебаченні

Так, Леонід Кравчук несподівано побачив зв'язок між протестами у Нових Санжарах і роздільною здатністю одностатевих шлюбів в деяких куточках світу.

Безглузду теорію він озвучив під час прямого включення по відеозв'язку в студії передачі "60 хвилин", яку транслюють на пропагандистському каналі "Росія 1". Незмінними ведучими цієї передачі є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Він зазначив, що не очікував від українських громадян, що вони здатні на такі нелюдські, антигуманні дії і пов'язав це з іншими змінами в сьогоднішньому житті.

"Я був просто ошелешений… Я думаю, що щось сталося з людством. Одним цим не можна оцінювати все. Це буде така примітивна оцінка. Я беру в цілому: сьогоднішнє життя, протистояння, боротьба, приймаються закони, що не відповідають гуманізму, хто приймає закони, які дозволяють вступати в шлюб одностатевим людям", - заявив Кравчук.

Звичайно, пропагандисти не змогли не прокоментувати заяву Кравчука. Вони висміяли його і з єхидством почали жартувати над першим президентом України і запитати у нього, чи візьмуть тепер таку Україну в Євросоюз.

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