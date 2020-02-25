Кабмін України програв суд у Європейському суді з прав людини щодо закону про люстрацію. Тепер держава повинна буде виплатити компенсації звільненим за цим законом чиновникам

Відповідне рішення було опубліковано на сайті ЄСПЛ.

«На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати у складі п'яти суддів вирішила передати (на апеляційний розгляд Верхньої палати - ред.) одну справу та відхилити запити щодо інших дев'яти справ», - повідомили в суді.

Серед відхилених справ виявилося і апеляційне оскарження Кабміну України у справі про закон «Про очищення влади».

Таким чином, рішення ЄСПЛ за даною справою набуло статусу остаточного. Раніше суд визнав український закон про люстрацію таким, що суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Тепер Україна повинна буде виплатити компенсації чиновникам, які в свій час були звільнені після прийняття цього закону у вересні 2014 року.

До цього ми писали про те, що скоро в Україні запрацюють нові правила фінансового моніторингу рахунків.

Так, з 28 квітня набудуть чинності норми Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Цим законом розширено перелік осіб, які повинні стежити за фінансовими операціями і в разі сумнівної ситуації повідомляти правоохоронцям. В цей перелік, до речі, потрапили і бухгалтери, які зобов'язані перевіряти фінансові операції своїх клієнтів.

Згідно з документом, до СПФМ (суб'єктам первинного фінансового моніторингу) буде застосовуватися більш жорстке покарання за несвоєчасне подання, неподання або порушення порядку подання Держфінмоніторингу інформації про сумнівні операції: нові штрафи становитимуть 340 тисяч гривень (для порівняння, раніше - до 34 тисяч гривень).

Українські підприємці стурбовані тим, як закон вплине на їх діяльність. Відзначається, що зміни торкнуться в основному великого бізнесу, так як порогова сума, коли СПФМ повинен перевіряти операцію, підніметься до 400 000 гривень.

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