Політик попереджає, що наслідки можуть бути дуже серйозними

Лідер Громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко розкритикував новий законопроект, який стосується спорту в Україні

Свою думку з цього приводу він написав на сторінці в Facebook. Далі наводимо заяву політика дослівно:

Тут на тлі розмов влади про надпотужну підтримку масового спорту з‘явився цікавий законопроект від депутатів Слуги народу, Батьківщини і партії Медведчука (дивись законопроект – реєстраційний номер 3030).

В ньому передбачається встановити плату за навчання у дитячо-спортивних школах. Перший пробний крок до остаточного знищення ДСШ для простого народу депутати, яким катастрофічно бракує депутатської зарплатні, обмежують сумою не більше 20 відсотків від прожиткового мінімуму на місяць. Оскільки з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум – 2 102 гривні, отож місячна оплата може бути до 420 гривень, а за рік відповідно сягатиме до 5 тисяч 40 гривень! А якщо в родині 2 чи 3 дітей?!

Оплату пропонують брати з дітей від 6 до 18 років. Ще одна цікавинка – це право державній і місцевій владі фінансувати приватні спортивні клуби. Не таємниця, що нинішні очільники спорту є лобістами комерційних спортклубів, які вони і їх друзі заснували, а нині хочуть ще й забезпечити їх фінансуванням за бюджетні кошти.Як каже мій знайомий, що підготував сотні молодих і талановитих спортсменів: спочатку уряди Яценюка-Гройсмана знищили частину дитячих спортивних шкіл передавши фінансування до місцевих бюджетів, а нині урядовці й депутати доб‘ють останні дитячі спортивні школи запровадивши плату з батьків!

Як автор і співавтор більшості діючих законів на підтримку фізичної культури і спорту та як віце-президент НОК України, звертаюся до спортивної спільноти не допустити знищення дитячого і масового спорту нинішніми високопосадовцями і депутатами!

П.С. Водночас, пропоную високопосадовцям і депутатам, які виганяють дітей на вулиці, попрацювати дружинниками у вечірній та нічній період і відчути безпосередньо наслідки своїх неадекватних ініціатив.