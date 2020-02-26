В Кремлі прокоментували ситуацію з запрошенням Володимира Зеленського на парад 9 травня, який пройде в Москві

Раніше в Росії заявили, що планують запросити президента України в Москву на урочистий парад з нагоди 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Однак досі такого запрошення Зеленському не надходило. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цей факт, зазначивши, що Кремль ще не розіслав запрошення всім світовим лідерам.

Він зазначив, що Зеленському дійсно ще не відправляли запрошення, однак це не означає, що він його не отримає, так як розсилка ще триває.

«Дійсно, поки не надходило запрошення президенту Зеленському, триває розсилка запрошень, однак поки що стосовно президента України точно не можу сказати», - заявив Пєсков.

Крім того, він додав, що йому потрібно уточнити інформацію про запрошення Зеленського.

Про те, що Зеленський отримає запрошення, раніше заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

«Президенту України буде направлятися… У нас вже приблизно 17 лідерів різних країн, саме лідерів, офіційно підтвердили свою участь у пам'ятних заходах у Москві 9 травня», - заявляв він ще в минулому році.

Раніше про те, що Зеленський не отримав запрошення від Росії, заявили в Офісі президента України. При цьому сам Зеленський не уточнював, чи планує він прийняти пропозицію від Путіна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що рекомендує президенту країни Керсті Кальюлайд відмовитися від поїздки в Москву на 9 Травня, якщо їй надійде таке запрошення.

За словами Рейнсалу, він вкрай скептично ставиться до можливого візиту естонської лідера в Росії.

Він також переконаний у тому, що в 1944 році під час Другої світової війни армія СРСР окупувала, а не звільнила Естонію. При цьому саме запрошення з Росії ще не надходило.

Нагадаємо, у Європі влаштували небувалий бойкот Путіну: «не можна пробачити…».

Як повідомляла Politeka, Зеленський зважився на компроміс з Путіним у Кремлі видали скандальні деталі: «Київ повинен...».

Також Politeka писала про нову зустріч Зеленського і Путіна: президенти провели першу розмову в 2020 році, розкриті деталі.