63% українців від нього вже не чекають нічого

Різке падіння рейтингів Олексія Гончарука і його Кабміну демонструють справжнє ставлення українців до «перезавантаження влади», яке сталося у 2019 році

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він звернув увагу на те, що більшість українців вже розчарувалися у прем'єр-міністрі.

«63% українців від нього вже не чекають нічого. І що від нього чекати, якщо він – профан в економіці? Це ж його слова про самого себе. Щиросердне зізнання», - розповів ведучий.

Він нагадав, що за час прем'єрства Гончарука в Україні був провалений план наповнення бюджету за січень, МВФ вирішив не давати країні грошей, а у бюджетній сфері виникли затримки по зарплатах.

«Ось це все називається – системна криза в економіці», - підкреслює Лесєв.

Він також порівняв Гончарука з екс-нардепом Михайлом Гаврилюком, якого українці запам'ятали через образ «козака».

«От скажіть, чим безглузді міркування Гаврилюка про Дибаї відрізняються від безглуздя Гончарука про 40% зростання ВВП? У Гаврилюка просто морда простіше, більш народна. А Гончарук в масовці сидів біля самого Пальчевського. Але що Гаврилюк, що Гончарук – це один інтелектуальний рівень. Більш того, в плані досвіду роботи Гаврилюк набагато більш розвинений», - розповів ведучий.

Він упевнений, що одна з головних проблем Гончарука полягає у відсутності в нього будь-якого управлінського досвіду. Ведучий підкреслив, що не проти уряду технократів, яким намагається позиціонувати себе нинішній Кабмін, однак, за словами Лесєва, під технократією він розуміє сукупність досвіду та успіху. А з цим у нинішніх міністрів проблеми.

Ведучий підкреслив, що в Україні є набагато більш компетентні люди, які могли б зайняти ці посади. На думку Лесєва, Володимир Зеленський міг не захотіти брати їх в уряд через те, що вони «не завжди комфортні у спілкуванні».

«У нас свої зірки. Залізничник Лещенко, оборонщик Найєм і топ-менеджер Гончарук. Напевно Зеленському з такими комфортно спілкуватися. Жарти-прибауточки, слайдики на презентаціях. Тільки ось ці свіжі рейтинги з падінням популярності влади – вони ж не випадкові», - упевнений ведучий.

Він додав, що поки в самого Зеленського немає конкурентів, однак подразнення його командою в українському суспільстві досягає критичних показників.

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