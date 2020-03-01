Голова ВР Дмитро Разумков скликав позачергове пленарне засідання парламенту

На сайті Верховної Ради оприлюднено порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня, яку скликає Дмитро Разумков.

Як зазначається на сайті ВР, на позачерговому засіданні заплановано розгляд шести питань.

Зокрема, планується розглянути:

проект закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (№ 3003);

проект закону про внесення змін у розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про національної безпеки України» щодо набрання чинності положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил), (№ 3015 );

проект закону про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України і урядом Франції про офіційну підтримку посилення морської безпеки та охорони (№ 0025);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону «Про запобігання корупції» (друге читання) (№ 2500).

Крім того, депутати мають розглянути питання про Кабінет міністрів, а також щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Також раніше повідомлялося, що 28 лютого голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове пленарне засідання парламенту на середу, 4 березня, на 16:00.

В Офісі президента повідомили, що глава держави звернувся до спікера з проханням заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів. У той же час голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати будуть розглядати кадрові зміни у складі уряду.

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

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