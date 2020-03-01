У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що стосується наруги над військовослужбовцями ЗСУ, військовою формою або військовими відзнаками

Ініціаторами законопроекту №3102, який з'явився на сайті парламенту, стали не тільки депутати "Слуги народу", але й з інших фракцій. Згідно з документом, в даний час часто звучать образи на адресу українських військових, і подібне обурливо і неприпустимо.

Так, публічну наругу над військовими ЗСУ та їх формою пропонується карати штрафом у розмірі 850 гривень, або громадськими роботами на строк від 60 до 240 годин.

Вчинення наруга в дні пам'яті героїв української-російської війни, або інших важливих для української армії дат, може привести до арешту строком до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Раніше ми повідомляли, у 2020 продовжиться офіційний план держави щодо підвищення пенсій військовим (почався у 2018-му). Так, в нинішньому році розмір виплат планується збільшити на 50%. Якщо перевести відсотки в конкретні суми, то середня пенсія українського військового пенсіонера повинна «злетіти» на 3000 гривень вище від базового значення (100%).

Крім пенсійних виплат, категорія військовослужбовців отримує ряд інших привілеїв від держави, які також планується прогресивно міняти. Мова йде про пільги. Комуналку захисники оплачують тільки наполовину, інші 50% витрат бере на себе держава. Також передбачено, що безкоштовну медицину, в тому числі і протезування, госпіталізацію, діагностику, здачу аналізів, військові пенсіонери отримують позачергово. При необхідності, представники даної категорії населення можуть також позачергово отримати безкоштовне житло.

Нагадаємо, 23 лютого (День захисника Вітчизни, який скасували в Україні, але продовжують відзначати в Росії) українці вийшли з себе, влаштувавши гарячі баталії в соцмережах. Люди досі звикають до скасування цього свята, а для тих, хто проходив службу в радянський час, - це стало справжнім випробуванням. Багато користувачів продовжують публікувати привітання на своїх сторінках, ігноруючи закон про декомунізацію, за що тут же піддаються критиці.

"Живий ще совок і вата ніяк не пощезне... "сталін жів, вєрніте союз, путін прійді"... ви живете в Україні, то ж поважайте її закони і традиції!" - "ну слава Богу, а то думаю, громадяни патріоти зовсім перевелися 🙂"; "Ганьба радянській армії і її генералам"; "А 23 це незрозуміло що...навіть вихідним днем не було ніколи", - писали в мережі.

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