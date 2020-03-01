Радник Путіна Владислав Сурков пішов у відставку, тому що не зміг виконати план по Донбасу

Про це в ефірі Politeka On-line заявив екс-голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

За його словами, президент РФ Володимир Путін оцінив позицію Суркова щодо Криму, адже саме він був ідеологом того, що Крим не повернеться до складу України попри всі заперечення світу.

«По Донбасу у нього не реалізувалися плани, адже передбачалося, що буде створена Новоросія, що більша частина східних і південних областей України буде під контролем РФ. Спочатку, можливо, в ролі федерального статусу, а пізніше й в російському форматі. Це була основна ідеологія, яка не була реалізована за шість років», - пояснює експерт.

Маломуж зазначає, що з часом проти Суркова в Росії почали працювати декілька потужних інституцій, яким довіряє Путін. Коли в Україні змінився президент, йому дали останній шанс щось змінити, попрацювати з новим президентом, щоб сформувати проросійську позицію. За словами експерта, коли не сталося того, що він планував, керівництво почало шукати альтернативу. Саме тому місце віддали Дмитру Козаку. Адже саме він займався подібними питаннями на Придністров’ї, в Абхазії та Південній Осетії. У Козака зовсім інші плани на Україну та врегулювання ситуації на Донбасі.

«Я думаю, що будуть нові пропозиції, а це фактично консервація цих територій з намаганням розширити особливий статус на всю територію Донецької та Луганської областей. Фактично всі права економічні, політичні, і, навіть, безпекові по охороні порядку. Фактично федералізація. В даній ситуації Козак буде формувати цю модель і намагатиметься провести її на рівень нормандської четвірки», - вважає Маломуж.

Експерт впевнений, що його задача переконати лідерів ЄС та Дональда Трампа, що саме ця модель допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі. А ті, в свою чергу, можуть натиснути на Володимира Зеленського.

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