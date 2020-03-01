Регіон Донбасу для країни поки, що втрачено, але проблема носить ситуаційний характер і все може змінитися

Саме так про втрати, на даний момент, Донбасу для України міркує колишній полонений - блогер і журналіст Станіслав Асєєв. Про це він заявив в інтерв'ю «Обозреватель» . Україна поки не може повернути контроль над окупованою територією на Донбасі, тому на даний момент саме вона і програє війну:

«Зеленський наполягає на тому, що вибори на Донбасі повинні пройти після передачі кордону. Але Росія не передасть нам його, відповідно, ми не зможемо провести чесні вибори або прийняти інші політичні рішення. Інакше це буде втрата контролю з боку Росії та її програш в цій війні. А поки що війну ми програємо, тому що не можемо повернути контроль над окупованою територією». Чим швидше ми (українці, в Україні – ред.) почнемо національний дискурс в цьому напрямку, зазначає журналіст, тим «буде краще для всієї країни».

За словами Асєєва, програш війни відноситься саме до сегменту Донбасу. Він уточнив, що не має на увазі програш України в цілому:

"Щоб мене правильно зрозуміли, я кажу, що ми програли війну на Донбасі, тому що не можемо повернути ці території, людей та відновити владу. Як тільки нам передадуть кордон, все зміниться в протилежну сторону по відношенню до Росії".

Поки ж цього не станеться, впевнений експерт, не може бути й мови про вибори і політичні рішеннях на користь, цитуємо: «тієї сторони».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін остаточно закрив для себе питання окупованого Криму.

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, Володимир Путін хоче залишитися в історії як "збирач російських земель", тому питання про повернення окупованого Криму для нього закрите.

Разом з тим, в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.

"Крим – це виключено. Інакше навіщо все це треба було затівати? Путін хоче залишитися в пам'яті як збирач російських земель. Ось він зібрав всякі клаптики, типу Південної Осетії, Абхазії, Криму. Крим – це питання не обговорюється, з точки зору Путіна", – заявив політолог.

Що стосується Донбасу, як запевняє Дмитро Орєшкін, то глава РФ готовий йти на діалог або як мінімум демонструвати готовність до діалогу.

"Як поступитися, потім як-то наступити. У всякому разі, тут є про що говорити. Бажано, звичайно, говорити нескінченно і безрезультатно, але говорити і демонструвати готовність до діалогу", – прогнозує експерт.

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