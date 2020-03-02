Стало відомо, що саме обговорювали в ресторані Олексій Гончарук та Андрій Єрмак

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter зробив журналіст Крістофер Міллер, передає Politeka.net.

За його словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Офісу президента України Андрій Єрмак провели таємну зустріч у ресторані індійському ресторані "Сутра".

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - Міллер написав і опублікував у якості доказу спільне фото топ-політиків.

Більше того, видання Українська правда опублікувало відео, на якому можна побачити, як Олексій Гончарук та Андрій Єрмак залишають індійський ресторан у Києві.

За інформацією Telegram-каналу Легітимний, під час зустрічі Андрій Єрмак поставив Гончаруку жорсткий ультиматум.

«Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в столичному ресторані індійської кухні Sutra зустрівся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Наше джерело повідомляє, що Гончарук просив зустріч з Президентом!.. Наше джерело в Офісі Президента повідомив, що на «прихованій» зустрічі Глава Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив «ультиматум» Прем'єр-міністра Олексію Гончаруку. Питання в тому чи прийме Гончарук його або піде «війною», - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів.

«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звично поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.

При цьому він визнав, що зустрічався з Сергієм Тігіпком, який, за повідомленнями ЗМІ, може зайняти його місце.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський скликає термінове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути питання про відставку Олексія Гончарука та кадрові зміни в Кабміні.

Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.

Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.

Також Politeka писала, що Гончарук вирішить: Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи із-за карантину в Україні.