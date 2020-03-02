Олексій Гончарук зізнався, що українцям не варто чекати підвищення пенсій у березні

Про це прем'єр-міністр України оголосив під час термінового брифінгу, який відбувся в понеділок, 2 березня. За словами голови уряду, індексація пенсій, яка повинна була початися вже в цьому місяці, переноситься на більш пізній термін.

Гончарук заявив, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.

«Протягом року ми приймаємо рішення про те, з якої дати повинна відбутися індексація. Це рішення поки що у процесі розробки», - повідомив прем'єр.

За станом на 1 січня 2020 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3082,98 грн. Також раніше був прийнятий новий державний бюджет, згідно з яким розмір мінімальної пенсії в країні має зрости з 1638 грн до 1769 грн.

До цього ми повідомляли про те, що Гончарук знову підігрів чутки про свою можливу відставку.

Причиною натяку на нібито можливий відхід стали його розбіжності з членами Кабміну і президентом.

Однак, Разумков повідомив, що заяви про відставку від Гончарука в парламент не надходило. Про це він повідомив журналістам у неділю, 1 березня.

Разом з тим Разумков не відповів, чи на позачерговому пленарному засіданні Ради розглядати кадрові питання, зокрема, про відставку уряду або часткового зміни його складу:

"Мені складно відповідати на це питання. Є виключно перелік питань, які визначені президентом та повинні бути розглянуті на позачерговому засіданні Верховної Ради".

Так, у парламенті планують заслухати звіт Міністерства внутрішніх справ, СБУ, ДБР, НАБУ і Офісу генпрокурора. Кабінет міністрів буде присутній на засіданні і зможе відповісти на всі запитання.

Як повідомлялося, український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, відставка Гончарука під питанням, в Раді видали всю правду.

Також Politeka писала, що Разумков показав, за що каратимуть Кабмін Гончарука: названа вирішальна дата.